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Kanal D'nin yeni yayın dönemi tanıtım filmi yayınlandı

Hürriyet - Haberler | Magazin
Kanal D'nin yeni yayın dönemi tanıtım filmi yayınlandı

Kanal D'nin, 2021-2022 yayın dönemi tanıtım filmi yayınlandı.

Kanal D'nin, 2021-2022 yayın dönemi tanıtım filmi yayınlandı. Yeni sezonda ekranda olacak dizi, program ve haber yüzlerinin yer aldığı film, ekrana gelir gelmez ses getirdi.

Yönetmenliğini Metin Arolat'ın yaptığı tanıtım filminde; Kanal D'nin yeni sezona da damga vuracak dizileri Sadakatsiz, Camdaki Kız, Baht Oyunu, 16'ıncı kez izleyici ile buluşacak olan fenomen Arka Sokaklar, yakında ekrana gelecek Yargı, gündüz kuşağına renk katan Kırık Hayatlar dizilerinin başrol oyuncuları izleyiciye tek tek "başrol sensin" dedi.

Kanal D'nin izleyiciyi ekrana kilitleyen programları Neler Oluyor Hayatta, Gelinim Mutfakta, Ece Üner ile Susma, Çok Güzel Hareketler 2 ve Şarkılar Bizi Söyler'in sevilen ekran yüzleri, güvenilir haberin adresi Kanal D Haber'in sunucuları da yeni yayın dönemi filminde yerini aldı.

Hürriyet - Magazin Haberleri
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Haber: Kanal D'nin yeni yayın dönemi tanıtım filmi yayınlandı - Haberler Magazin
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