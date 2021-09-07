Kanal D'nin yeni dizisi Yargı'nın ilk tanıtımı yayınlandı...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kanal D'nin yeni dizisi Yargı'nın ilk tanıtımı yayınlandı...

Kanal D'nin yeni dizisi Yargı'nın ilk tanıtımı yayınlandı...
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kaan Urgancıoğlu'nun canlandırdığı 'Savcı Ilgaz' ile Pınar Deniz'in hayat verdiği 'Avukat Ceylin'in bir davayla kesişen yollarının ipuçlarını veren tanıtım izleyiciye sürükleyici bir projenin sinyallerini veriyor.

Kaan Urgancıoğlu'nun canlandırdığı 'Savcı Ilgaz' ile Pınar Deniz'in hayat verdiği 'Avukat Ceylin'in bir davayla kesişen yollarının ipuçlarını veren tanıtım izleyiciye sürükleyici bir projenin sinyallerini veriyor.

 Sürükleyici hikayesiyle yeni sezonda izleyenleri ekrana kilitleyecek olan Yargı'nın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

 Yeni sezonun merakla beklenen dizilerinden 'Yargı'nın zengin oyuncu kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yanı sıra Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler yer alıyor.

İnsanın en yakınındakilere bile ne kadar güvenebileceğini sorgulatacak 'Yargı' çok yakında Kanal D'de başlıyor!

Kaynak: Hürriyet

Camdaki Kız'ın fragmanındaki 'Kocalık vazifeni yapmayacaksan niye evlendin?' sözlerine tepki yağıyor
Camdaki Kız'ın fragmanındaki "Kocalık vazifeni yapmayacaksan niye evlendin?" sözlerine tepki yağıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Cem Yılmaz Derya Şensoy Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Max Meyer Ali Öztürk Umut Meraş Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kanal D'nin yeni dizisi Yargı'nın ilk tanıtımı yayınlandı... - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 12:02:13. #1.16#

title