Kanal D'nin yeni dizisi Baht Oyunu'nun yayın tarihi belli oldu
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Kanal D'nin yeni dizisi Baht Oyunu'nun yayın tarihi belli oldu

Kanal D'nin yeni dizisi Baht Oyunu'nun yayın tarihi belli oldu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ekrana yaz neşesi getirmeye hazırlanan Baht Oyunu, 15 Haziran Salı akşamı saat 20: 00'de ilk bölümüyle Kanal D'de ekrana gelecek.

Ekrana yaz neşesi getirmeye hazırlanan Baht Oyunu, 15 Haziran Salı akşamı saat 20: 00'de ilk bölümüyle Kanal D'de ekrana gelecek. Aşkı ve inancı arasında sıkışıp kalan Ada'nın eğlenceli hikayesini konu alan Baht Oyunu Salı akşamlarına damga vurmaya hazırlanıyor.

Genç yıldızlar ile usta isimlerin bir arada olduğu kadrosu, renkli hikayesi, ilgi çekici karakterleri ile öne çıkan dizinin başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaşırken, oyuncu kadrosunda ise İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom Makar, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor.

Erkan Birgören ve Tuna Kıygı'nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor. Baht Oyunu, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada'nın hikayesini izleyicilerle buluşturacak.

'Baht Oyunu', ilk bölümüyle 15 Haziran Salı akşamı 20: 00'de Kanal D'de…

Kaynak: Hürriyet

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