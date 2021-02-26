Kanal D'de 'Şarkılar Bizi Söyledi'
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Kanal D'de 'Şarkılar Bizi Söyledi'

26.02.2021 12:25 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:28
Kanal D'de 'Şarkılar Bizi Söyledi'

Eğlence ve müziğin yeni adresi olan programda duygusal anlar da yaşandı.

Eğlence ve müziğin yeni adresi olan programda duygusal anlar da yaşandı.

Müzik şöleninin yaşandığı Şarkılar Bizi Söyler'in ilk bölümünde Müslüm Gürses, şarkılarıyla anıldı. Programın üç usta ismi, Müslüm Baba ile ilgili anılarını anlattı; o anlarda Sibel Can gözyaşlarını tutamadı. Üç buçuk saat süren programda Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici, müzikleri, enerjileri kadar uyumlarıyla da dikkat çekti. Göz kamaştıran dekorda üç isme, güçlü bir orkestra eşlik etti.

Sağlık çalışanları unutulmadı!

Şarkılar Bizi Söyler'de pandemi döneminde en ön safta mücadele eden sağlık çalışanları da unutulmadı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ve Acil Tıp Hekimi Dr. Göksu Afacan Öztürk, sağlık çalışanlarını temsilen şarkı isteğinde bulundu. Sağlık çalışanları için Müslüm Gürses'in yorumuyla unutulmazlar arasına giren "Nilüfer" ve "Affet" şarkıları söylendi.

Sosyal medya "Şarkılar Bizi Söyler" dedi!

Program sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #ŞarkılarBiziSöyler hashtag'i ve programın üç sunucusu sosyal medyanın en çok konuşulanlar arasında saatlerce kaldı.

Türkiye'nin en sevilen yıldızlarının efsane şarkılarının konuklarla söyleneceği programın yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken üstleniyor.

"Şarkılar Bizi Söyler", her Perşembe akşamı Kanal D'de…

Kaynak: Hürriyet

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