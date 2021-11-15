KANAL D Çok Güzel Hareketler 2 canlı izle! Çok Güzel Hareketler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ÇGHB 2 son bölüm izle
Yıllardır takip edilen programlardan biri olan Çok Güzel Hareketler Bunlar yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Çok Güzel Hareketler 2 izleyicileri Kanal D canlı izleme linkini araştırıyor. KANAL D Çok Güzel Hareketler 2 canlı izle! Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 - yeni bölüm fragmanı! Çok Güzel Hareketler 99. bölüm fragmanı yayımlandı mı?
KANAL D Çok Güzel Hareketler 2 canlı izle!Reyting rekorları kıran Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Fragmanda yine Yılmaz Erdoğan'ın yer almaması izleyicileri meraka düşürdü! Çok Güzel Hareketler bunlar 99. bölüm fragmanında programı Eser Yenenler sunuyor! Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 CANLI İZLE!
ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
ÇGHB 2 yeni bölümü 15 Kasım 2021 Pazartesi akşam ekranlara gelecek. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR OYUNCU KADROSU
Atakan Çelik
Ayşegül Yılmaz
Batuhan Soyaslan
Begüm Çağla Taşkın
Cemile Canyurt
Cihan Talay
Ecem Bayır
Eda Nur Hancı
Engin Demircioğlu
Evliya Aykan
Ezgi Özyürekoğlu
Fatih Öztürk
Fatma Tezcan
Gözde Şencan
Gürhan Altundaşar
Hamza Yazıcı
Hilmi Deler
Metin Pıhlıs
Ozan Yiğit
Safa Sarı
Sema Özkan
Yasin Çam
Ali Özün Aydın
Arif Güloğlu
Arzu Susantez
Birsel Kılınçcı
Cansu Mumcu
Cenan Adıgüzel
Didem Ruhi
Ebru Yücel
Emin Oğuz Çelebi
Emre Aslan
Hacı Ahmet Ak
Hande Özen
Nazlı Senem Ünal
Ömer Faruk Çavuş
Selen Esen
Talha Karcı
Tuğba Yılmaz
Yeşim Dursun
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