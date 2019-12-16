Kanaga'ya Asya'dan iki ödül!
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Kanaga'ya Asya'dan iki ödül!

Hikayesini Mehmet Günsür, Caterina Mongio, Kaan Yüceil ve Tolga H. Yüceil'in yazdığı; yönetmenliğini ise yine Caterina Mongio ve Tolga H. Yüceil'in üstlendiği, bağımsız bir web dizisi projesi olarak yola çıkan Kanaga ödüllere doymuyor!

16.12.2019 08:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 08:43
Kanaga'ya Asya'dan iki ödül!

Dünyaca ünlü birçok festivallerden davet alan ve ödüllerle dönen Kanaga'ya son olarak internet film, dizi ve müziklerine ödüller veren "Asia Web Awards"dan en iyi oyuncu () ve en iyi yapım tasarımında iki ödül aldı.

Daha önce sadece festivallerde gösterilen Kanaga bugüne kadar Berlin WebFest, Bilboa Seriesland, Sicilya WebFest festivallerinde yarıştı. Bu festivallerden en iyi internet dizisi, en iyi senaryo, en iyi yönetmen, en iyi müzik ve en iyi yardımcı kadın oyuncu dallarında ödüller kazandı.

"Evrenin ve insanlığın kaynak kodu; bir ve aynıdır!"

Annesinin ölümünün ardından, babasının ölümüyle ilgili hiç bilmediği şeyleri öğrenen , bu sırrın peşine düşmeye karar verir. Babasının kendisine bıraktığı gizemli bir emanetin rehberliğinde yolculuğuna başlayan Mardin, her durakta esrarengiz bir dünyanın kapılarını aralayacak ve fiziksel olarak deneyimlediğimiz evrenin bilinmeyen boyutlarına ulaşacaktır.

Mardin Tamay'ın yolculuğu yalnızca kendisinin değil, tüm insanlığın yolculuğu olacaktır.

Kaynak: Bültenler
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