"Kanadı Kırık Bir Kuş Misali' Türk sinemasının ilk kadın yönetmeninin hayatını anlatıyor

KADIKÖY, İSTANBUL (Bültenler) - Eray Yasin Işık tarafından kaleme alınan Çiğdem Tunç Tiyatrosu tarafından sahnelenen, müziklerini Nida Şan'ın koreografilerini Şebnem Erdener' Işık tasarımını ödüllü ışık tasarımcısı Yüksel Aymaz'ın yaptığı Türk tiyatrosu ve sinemasının efsane kadını Cahide Sonku'nun hayatını anlatan "Kanadı Kırık Bir Kuş Misali ' Cahide Sonku'" oyunu dün gece Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde tiyatro severlerle buluştu.

Kalabalık bir seyirci topluluğu tarafından izlenen oyuna Çiğdem Tunç'un sanatçı arkadaşları da ünlü sanatçıyı bu gecesinde yalnız bırakmadılar.Kanadı Kırık Bir Kuş Misali Cahide Sonku oyununu izlemeye Nida Şan, Bilge Şan, Müge Akyamaç, Parla Şenol, Deniz Özerman, Suna Yıldızoğlu, Ruhsar Gültekin, Ayşen Sezerel, Nihal Arda, Tarık Şerbetçioğlu ve Banu Karadağlı gibi birbirinden ünlü isimler geldi.

Oyun sonrasında Çiğdem Tunç tarafından tüm sanatçılar sahneye tek tek davet edilerek Çiğdem tunç Tiyatrosu oyuncuları ile birlikte objektiflere hatıra fotoğrafı verdiler.

Oyun sonrasında kısa bir açıklama yapan Tunç "Bir Kadıköylü olarak her oyunumu muhakkak Kadıköy'de sahnelerim. Bu oyunumu ikinci kez Kadıköy'de sahneledim. Ve bu gecemizde birçok sanatçı dostum gelerek beni ve arkadaşlarımı onurlandırdılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

TÜRK SİNEMASININ İLK KADIN YAPIMCISI VE İLK KADIN YÖNETMENİ CAHİDE SONKU KIMDIR?

Asıl adı Cahide Serap olan Cahide Sonku, Osmanlı subayı Yüzbaşı Necati Bey'in kızı olarak, 1916'da Yemen'de dünyaya geldi. Dedesi 7. Ordu Komutanı Çorapsız İbrahim Paşa, babası ise dedesinin emrinde görev yapan bir subaydı.

Sonku'nun ailesi, 1. Dünya Savaşı'nın başlaması ve Yemen'in Osmanlı Devleti'nin elinden çıkmasının ardından İstanbul'a geldi.

İlkokul ve ortaokulu Fatih'te tamamlayan Sonku, Sultan Selim'deki Cumhuriyet Kız Ortaokulu'ndan mezun oldu.

Cahide Sonku, ortaokul sıralarında küçük bir tiyatro oyununda "peri kızı" rolüyle sanatla tanışırken, 16 yaşındayken, şimdiki adı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları olan Darülbedayi'ye girdi.

Seçmelerde başarı göstermesi ve yönetmen Muhsin Ertuğrul'un kendisini beğenmesi üzerine usta oyuncu, 1932'de figüran-stajyer olarak çalışmaya başladı.

TÜRK SiNEMASININ İLK "STAR" OYUNCUSU

Sanatçı Sonku, 1933'te "Yedi Köyün Zeynep'i" oyununda figüran olarak sahneye çıkarak, omzunda testi taşıyan ve oyunda hiç repliği olmayan bir köy kızını canlandırdı.

Aynı yıl Muhsin Ertuğrul'un yönettiği "Söz Bir Allah Bir" adlı filmle beyazperdeye adım atan usta oyuncu, 1934'te çevrilen "Bataklı Damın Kızı Aysel" filmiyle ün kazandı. Bu filmin ardından Türk sinemasının ilk "star" oyuncusu unvanını alan Sonku, 1937'de oyuncu Talat Artemel ile evlendi.

Cahide Sonku, Shaw, Tolstoy, Shakespeare ve Çehov gibi önemli yazarların eserlerinde rol alarak, Darülbedayinin önde gelen kadın oyuncularından biri haline geldi.

Rol aldığı "Fedakar Ana" filminin 1949'daki çekimleri sırasında, yönetmen Seyfi Havaeri rahatsızlanınca, filmi Sonku tamamladı. O dönemden itibaren Sonku, hem oyuncu hem yönetmen olarak filmlere imza atmaya başladı.

Usta oyuncu, kendi yapım şirketi Sonku Film'i 1950'de kurdu, ardından eşi Talat Artemel ve Sami Ayanoğlu ile "Vatan ve Namık Kemal" filmini yönetti.

Yıldız Dergisi'nin 1951'de açtığı yarışmada "Vatan ve Namık Kemal" filmi "En İyi Film" seçilirken, Cahide Sonku ise "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi.

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