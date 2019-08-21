Kanada'dan İdlib'deki saldırıya kınama

21.08.2019 08:34

Kanada Dışişleri Bakanlığınca, İdlib'de iki çocuğun hayatını kaybettiği saldırı kınandı.

Kanada Dışişleri Bakanlığınca, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırıları üzerine Twitter'dan açıklama yapıldı.

Kanada'nın, Suriye'deki Türk askeri konvoyuna saldırıyı ve sivillere yönelik şiddetin rahatsız edici boyuttaki yükselişini kınadığı belirtilen açıklamada, "Esed rejimi ve müttefikleri, İdlib'deki hava saldırılarını durdurmalı ve ateşkes durumuna geri dönmelidir. Tüm tarafları, tansiyonu düşürme çabalarına saygı göstermeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında iki çocuk yaşamını yitirmiş, 6 sivil de yaralanmıştı.

Esed rejiminin destekçisi Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Marratinnuman ilçesi, Cercenaz ve Temaniya beldesi, Marrıthırme, Kefir, Tihtaya, El Gadfa, Binin ve Deyr Şarki köyleri, Hama'nın kuzey kırsalında Kefer Zita ile Latamine ilçelerine ve Latmin köyüne kara ve hava saldırıları sürüyor.

Kaynak: AA