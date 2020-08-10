Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
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Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu

Hatay'da bir süre önce cezaevinden çıkan Cengiz Karataş ile 7 yaşındaki kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı halde bulundu.

Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
10.08.2020 08:22 | Son Güncelleme: 10.08.2020 08:28

Hatay'da kan donduran olay yaşandı. Baba ile 7 yaşındaki kızının ayrı ilçelerde ağaca iple asılı halde ölü bulundu.

Olay, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde meydana gelen olayda, bir süre önce cezaevinden çıkan Cengiz Karataş, dün ayrı yaşadığı Suriyeli eşi Svazen Zade'den olan kızı Dilan Karataş'ı görmek istedi.

EKİPLER GECE BOYUNCA ARADI

Ayrı yaşadığı eşinin evine giden Karataş, kızını yanına alarak saat 16.00'da geri getireceğini söyledi. Karataş'ın söz verdiği saatte kızını geri getirmemesi üzerine Suriyeli anne durumu polise bildirdi. Cengiz Karataş ve kızını bulmak için çalışma başlatan polis, gece boyunca arama çalışmalarını sürdürdü ancak bir sonuç alamadı.

Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu

BABA İLE KIZININ CANSIZ BEDENİ FARKLI İLÇELERDE BULUNDU

Öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Şekere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ağaca asılı bir ceset gören çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yapılan inceleme sonucunda ağaca asılı kişinin Cengiz Karataş olduğunu saptadı. Birkaç saat sonra ise polise Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Asri Mezarlığı'nda ağaca iple asılı şekilde bir kız çocuğu cesedi bulunduğu ihbarı geldi. Olay yerine giden polis ekiplerinin çalışması sonucu cesedin Cengiz Karataş'ın kızı Dilan Karataş'a ait olduğu tespit edildi.

ADLİ TIP RAPORUNDA BELLİ OLACAK

Baba- kızın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Polis olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Cengiz Karataş'ın ilk önce kızını asarak öldürdüğü, ardından da kendi yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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