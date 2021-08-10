KAMYONUN KASASINDAKİ SAMANLAR YANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAMYONUN KASASINDAKİ SAMANLAR YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, kamyonun kasasında yüklü saman balyaları alev aldı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, kamyonun kasasında yüklü saman balyaları alev aldı. İş makineleriyle kamyonun kasasında bulunan saman balyaları indirilip su tutularak yangın söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde, Karasu Yuvalıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet K. idaresindeki 16 AEE 848 plakalı kamyonun kasasında bulunan saman balyaları alev aldı. Ahmet K. kamyonun kasasından yükselen dumanları görünce aracı durdurdu. Haber verilmesi üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. İş makineleriyle kamyonun kasasında bulunan samanlar indirilerek su tutuldu. Bu sırada jandarma ve vatandaşlar da hortumla su tutarak yangını söndürmeye çalıştı. Yangın bir süre sonra söndürüldü. Kamyonun kasasının elektrik tellerine dokunması sonucu yangının çıktığı iddia edilirken, soruşturma başlatıldı.

KAMYONUN KASASINDAKİ SAMANLAR YANDI
KAMYONUN KASASINDAKİ SAMANLAR YANDI
KAMYONUN KASASINDAKİ SAMANLAR YANDI
KAMYONUN KASASINDAKİ SAMANLAR YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İSKENDERUN LİMANINA YANAŞMAK İÇİN AÇIKTA BEKLEYEN GEMİDE YANGIN ÇIKTI-2
İSKENDERUN LİMANINA YANAŞMAK İÇİN AÇIKTA BEKLEYEN GEMİDE YANGIN ÇIKTI-2
Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Bundan sonraki ekim dikimlerde yangın kontrol şeritlerimiz daha geniş olacak.'
Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bundan sonraki ekim dikimlerde yangın kontrol şeritlerimiz daha geniş olacak."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Gülben Ergen Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Caner Erkin Burak Yılmaz Hakan Reçber Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KAMYONUN KASASINDAKİ SAMANLAR YANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 14:50:03. #1.14#

title