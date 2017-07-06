Kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı



KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Seydişehir- Konya yolu 15'nci kilometresi Gevrekli Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sevtap A. idaresindeki 34 VG 9020 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamete seyir halindeki Ramazan A. idaresindeki 42 EER 52 plakalı kamyon çarpıştı. Kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü Sevtap K. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine yaralı olay yerine çağrılan ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldı.