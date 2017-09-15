Kamyonetle Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Öldü

ADIYAMAN'da, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.



Kaza, dün akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. 19 yaşındaki Mehmet Göçer yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Şaban Korkmaz yönetimindeki 02 BC 660 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan ve çağırılan ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Göçer, doktorların müdahalesine rağmen öldü. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Göçer'in cesedi otopsi için morga konuldu.



