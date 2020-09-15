Kamyonet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına böyle çarptı
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Kamyonet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına böyle çarptı

Isparta'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü çarptı. Kadın ağır yaralanırken kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

15.09.2020 16:16 | Son Güncelleme: 15.09.2020 17:24

Isparta'da yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı A.A. adlı kadın, ağır yaralandı. Kamyonet sürücüsü kaza yerinden kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, pazar günü saat 19.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 108. Cadde'de meydana geldi. Sürücüsünün adı açıklanmayan 32 PK 375 plakalı kamyonet, önce yolun karşısına geçmeye çalışan A.A. adlı kadına, ardından da park halindeki otomobile çarptı. Kazada A.A. ağır yaralandı, kamyonet sürücüsü ise kaçtı.

SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından A.A. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan sürücü ise bir süre sonra emniyete giderek, teslim oldu.

Kamyonetin kadına çarptığı kaza anı kamerada

O ANLAR KAMERADA

Bu arada kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin A.A'ya çarptığı ve çevredeki vatandaşların yaralanan kadına müdahale ettiği görüldü.

Kamyonet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına böyle çarptı

Kaynak: DHA

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