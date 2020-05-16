Kamyonet, yol kenarında yürüyen çobanı ezdi MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yol kenarında yürürken kamyonetin çarptığı çoban Muttalip Döngel (55), hayatını kaybetti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yol kenarında yürürken kamyonetin çarptığı çoban Muttalip Döngel (55), hayatını kaybetti.

Kaza, Tarsus ilçesi Çamlıyayla Yolu Sucular mevkisinde meydana geldi. V.K. idaresindeki 01 DGS 73 plakalı kamyonet, yol kenarında yürüyen çoban Muttalip Döngel'e çarptı. Kamyonet ile bariyer arasına sıkışan Döngel, olay yerinde hayatını kaybetti. V.K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA