Kamyonet, yol kenarında yürüyen çobanı ezdi
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Kamyonet, yol kenarında yürüyen çobanı ezdi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yol kenarında yürürken kamyonetin çarptığı çoban Muttalip Döngel (55), hayatını kaybetti.

Kamyonet, yol kenarında yürüyen çobanı ezdi
16.05.2020 14:42 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:42

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yol kenarında yürürken kamyonetin çarptığı çoban Muttalip Döngel (55), hayatını kaybetti.

Kaza, Tarsus ilçesi Çamlıyayla Yolu Sucular mevkisinde meydana geldi. V.K. idaresindeki 01 DGS 73 plakalı kamyonet, yol kenarında yürüyen çoban Muttalip Döngel'e çarptı. Kamyonet ile bariyer arasına sıkışan Döngel, olay yerinde hayatını kaybetti. V.K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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