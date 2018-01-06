Kamyonet Motorunun Üzerine Düşmesi Sonucu Öldü

MARDİN'de Mehmet Toprak (15), çırak olarak çalıştığı tamir atölyesinde, üzerine kamyonet motorunun düşmesi sonucu öldü.



Olay, Kızıltepe- Nusaybin yolu üzerindeki bulunan bir araç tamir atölyesinde meydana geldi. Amcasının yanında çırak olarak çalışan Mehmet Toprak, çekme halatı kopunca, yeni değiştirilen kamyonet motorunun altında kaldı. İş arkadaşları ve çevredekilerin yardımıyla motorun altından çıkarılan Toprak, çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi. Baş ve göğsündeki ezilmeler sonucu ağır yaralanan Mehmet Toprak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Toprak'ın cesedi otopsi için Mardin Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Mardin