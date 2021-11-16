KAMYONET LASTİĞİ PATLAYAN KAMYONA ÇARPTI 1 ÖLÜ - Haberler
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KAMYONET LASTİĞİ PATLAYAN KAMYONA ÇARPTI 1 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolunda lastiği patladığı için sağ şeride yanaşan kamyona kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

ANKARA (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolunda lastiği patladığı için sağ şeride yanaşan kamyona kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza saat 19.00 sıralarında Kartepe ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikameti Uzunçiftlik mevkiinde meydana geldi. Sedat Ünal idaresindeki 06 CGM 856 plakalı sebze yüklü kamyon, seyir halindeyken lastiğinin patlaması nedeniyle emniyet şeridinin bulunmadığı yolda sağ şeride yanaştı. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan Bayram Özdemir idaresindeki 34 GJJ 71 plakalı kamyonet, kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sırasında kamyonet içerisinde bulunan Galip Çetin'in (45) hayatını kaybettiğini belirledi. Galip Çetin'in cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu araç içerisinden çıkarıldı. Çetin'in cenazesi morga götürüldü.

Kazadan her iki sürücü de yaralanmadan kurtuldu. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAMYONET LASTİĞİ PATLAYAN KAMYONA ÇARPTI 1 ÖLÜ

KAMYONET LASTİĞİ PATLAYAN KAMYONA ÇARPTI 1 ÖLÜ

KAMYONET LASTİĞİ PATLAYAN KAMYONA ÇARPTI 1 ÖLÜ

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