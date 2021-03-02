Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

02.03.2021 13:54 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:59
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Karasu ilçesi Kurumeşe mevkiinde meydana geldi. Fatih Koç yönetimindeki 34 VOM 45 plakalı otomobil ile Osman Çakır yönetimindeki 54 UA 932 plakalı kamyonet yol ayrımında çarpıştı. Savrulan kamyonet takla atarak tarlaya devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Fatih Koç, kamyonet sürücüsü Osman Çakır ile Şükrüye Aydın yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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