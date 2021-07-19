Kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada can pazarı kuruldu
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Kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada can pazarı kuruldu

Kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada can pazarı kuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde kamyonet ve yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde kamyonet ve yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazanın hemen ardından sıkışan sürücünün kurtarılmaya çalışması ve yerde yatan yaralıların acı içinde feryat ettiği anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi.

Kaza, İhsaniye-Döğer karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Turan (39) idaresindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 41 L 7407 plakalı minibüs, Samet Aktay (22) idaresindeki canlı hayvan taşıyan 03 ABP 563 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisi ile minibüs şoförü Turan araç içerisinde sıkıştı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımı ile sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. Kazada Turan ile birlikte araç içerisinde yolcu olarak bulunan Ahmet Çırak (24) ve diğer araç sürücüsü Aktay yaralanırken, yaralılar olay yerindeki ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve üniversite hastanesine kaldırıldı.

Kazanın hemen ardından yoldan geçen vatandaşların cep telefonu ile çektiği görüntülerde sıkışan sürücünün araç içerisinde çıkarılmaya çalışılması ve yaralıların acı içinde inlemeleri ise anbean kayıt altına alındı. Kazada yaralanan Çırak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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