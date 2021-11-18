Son dakika haber: Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı... O anlar kameralara işte böyle yansıdı - Haberler
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Son dakika haber: Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı... O anlar kameralara işte böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı.

ADIYAMAN (İHA) - Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı... O anlar kameralara işte böyle yansıdı

ADIYAMAN Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Meydana gelen feci kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçe istikametinden Pazarcık istikametine gitmekte olan Kamber Mavi idaresindeki 02 DB 012 plakalı Toyota marka kamyonet ile aynı istikamete giden Emre Atmaca idaresindeki 44 FB 259 plakalı Ford marka hafif ticari araç, Çatalağaç mevkiinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Emre Atmaca ve araçta bulunan Nurcan Bahar, Ayşe Fatma Atmaca ve Bilal Atmaca yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi ile Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haber: Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı... O anlar kameralara işte böyle yansıdı

Son dakika haber: Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı... O anlar kameralara işte böyle yansıdı

Son dakika haber: Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı... O anlar kameralara işte böyle yansıdı

Son dakika haber: Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı... O anlar kameralara işte böyle yansıdı

Son dakika haber: Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı... O anlar kameralara işte böyle yansıdı

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İhlas Haber Ajansı / Kürşat Aktaş - Son Dakika Haberleri

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