KAMYONET İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI - Haberler
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KAMYONET İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan kamyonetin sürücüsü Ali Alan (67) yaşamını yitirdi, oğlu Özcan Alan (32) ve diğer sürücü Bayram Alkan (24) yaralandı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan kamyonetin sürücüsü Ali Alan (67) yaşamını yitirdi, oğlu Özcan Alan (32) ve diğer sürücü Bayram Alkan (24) yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Ereğli- İvriz yolu üzerinde meydana geldi. Ali Alan yönetimindeki 42 V 5574 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Bayram Alkan'ın kullandığı 34 BKN 583 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kamyonet çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönerken, hafif ticari araç da takla attı. Kazada Ali Alan olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki oğlu Özcan Alan ile diğer sürücü Bayram Alkan ise yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ali Alan'ın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılıp, otopsi için aynı hastanenin morguna kondu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAMYONET İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

KAMYONET İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

KAMYONET İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

KAMYONET İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

KAMYONET İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

KAMYONET İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

KAMYONET İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

KAMYONET İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

KAMYONET İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: KAMYONET İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI - Haberler
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