Kamyonet ile çarpışan hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
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Kamyonet ile çarpışan hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

Kamyonet ile çarpışan hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde kavşakta kamyonet ile çarpışan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde kavşakta kamyonet ile çarpışan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.  

Kaza saat 18.15 sıralarında, Karasu İncilli Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Zılış idaresindeki 54 UC 394 plakalı kamyonet ile kavşakta çarpışan Bahtiyar Uyar idaresindeki 54 ADC 120 plakalı hafif ticari araç devrildi. Kazada yan devrilen hafif ticari araçta bulunan Bahtiyar Uyar, Cihat Kar ve Samet Kar araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi 3 kişiyi araçtan çıkardı. Yaralanan 3 kişi 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


Kamyonet ile çarpışan hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
Kamyonet ile çarpışan hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
Kamyonet ile çarpışan hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
Kamyonet ile çarpışan hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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