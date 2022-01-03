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Freni boşalan kamyonet evin duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Freni boşalan kamyonet evin duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde akraba ziyaretinden dönen vatandaşlar, kamyonetlerinin freninin boşalması sonucu yoldan çıkıp evin duvarına çarptı. Kazanın ardından kamyonetteki sürücü Cafer Yavuz ve Yakup Yılmaz hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

ÇARŞIBAŞI, TRABZON (DHA) - Çarşıbaşı ilçesine bağlı Taşlıtepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, komşu ziyaretinden dönen Cafer Yavuz yönetimindeki 61 K 5560 plakalı kamyonet, iddiaya göre yokuştan indiği sırada freni boşaldı. Sürücüsünün durdurmakta başarılı olamadığı kamyonet, yoldan çıkarak 2 katlı evin duvarına çarptı.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Evin duvarının bir kısmı yıkılırken, sürücü Cafer Yavuz ve Yakup Yılmaz, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kamyonetteki 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Freni boşalan kamyonet evin duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Freni boşalan kamyonet evin duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Freni boşalan kamyonet evin duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Freni boşalan kamyonet evin duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Freni boşalan kamyonet evin duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Freni boşalan kamyonet evin duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Freni boşalan kamyonet evin duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

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