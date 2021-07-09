Kamyonet alev alev yandı, faciadan son anda dönüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kamyonet alev alev yandı, faciadan son anda dönüldü

Kamyonet alev alev yandı, faciadan son anda dönüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da motor kısmından başlayan yangınla alevler içinde kalan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Burdur'da motor kısmından başlayan yangınla alevler içinde kalan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bucak ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Bucak İstikametine gitmekte olan İbrahim Ethem Gökmen'e ait 15 PS 410 plakalı aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü Ethem Gökmen'in oğlu, aracı yol kenarına çekerek araçtan indi. Sürücü ve içindeki yolcunun çıkmasından sonra alevler bir anda yükselmeye başlayınca İbrahim Ethem Gökmen durumu hemen Bucak Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kamyonetin yanması esnasında küçük çapta meydana gelen patlama ise korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Öte yandan araçtan yol kenarında bulunan otluk alana kıvılcımların sıçraması sonucu ot yangını başladı. Yangın mahalline gelerek araç yangınına müdahale eden ekipler, kamyoneti ve yol kenarında bulunan otlara sıçrayan yangını kısa sürede söndürdü. Motor kısmından başladığı belirlenen yangında kamyonet kullanılamaz halde geldi. - BURDUR

Kamyonet alev alev yandı, faciadan son anda dönüldü
Kamyonet alev alev yandı, faciadan son anda dönüldü
Kamyonet alev alev yandı, faciadan son anda dönüldü
Kamyonet alev alev yandı, faciadan son anda dönüldü
Kamyonet alev alev yandı, faciadan son anda dönüldü
Kamyonet alev alev yandı, faciadan son anda dönüldü
Kamyonet alev alev yandı, faciadan son anda dönüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ormanda intihara kalkışan adamın hayatı, eşine gönderdiği fotoğraf sayesinde kurtuldu
Ormanda intihara kalkışan adamın hayatı, eşine gönderdiği fotoğraf sayesinde kurtuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ahmet Kaya Ajda Pekkan Burak Özçivit Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Metin Oktay Şenol Güneş Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kamyonet alev alev yandı, faciadan son anda dönüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 14:06:28. #1.16#

title