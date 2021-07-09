Kamyonet alev alev yandı, faciadan son anda dönüldü

Burdur'da motor kısmından başlayan yangınla alevler içinde kalan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Burdur'da motor kısmından başlayan yangınla alevler içinde kalan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bucak ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Bucak İstikametine gitmekte olan İbrahim Ethem Gökmen'e ait 15 PS 410 plakalı aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü Ethem Gökmen'in oğlu, aracı yol kenarına çekerek araçtan indi. Sürücü ve içindeki yolcunun çıkmasından sonra alevler bir anda yükselmeye başlayınca İbrahim Ethem Gökmen durumu hemen Bucak Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kamyonetin yanması esnasında küçük çapta meydana gelen patlama ise korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Öte yandan araçtan yol kenarında bulunan otluk alana kıvılcımların sıçraması sonucu ot yangını başladı. Yangın mahalline gelerek araç yangınına müdahale eden ekipler, kamyoneti ve yol kenarında bulunan otlara sıçrayan yangını kısa sürede söndürdü. Motor kısmından başladığı belirlenen yangında kamyonet kullanılamaz halde geldi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı