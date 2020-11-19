Kamyondan yola saçılan sebzeleri toplamak için seferber oldular
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Kamyondan yola saçılan sebzeleri toplamak için seferber oldular

19.11.2020 09:55 | Son Güncelleme: 19.11.2020 10:00
Kamyondan yola saçılan sebzeleri toplamak için seferber oldular

MERSİN'de, gece meydana gelen kazada, kamyondan yola dökülen sebzelerin toplanması için çevredekiler, sürücüye yardım etti.

MERSİN'de, gece meydana gelen kazada, kamyondan yola dökülen sebzelerin toplanması için çevredekiler, sürücüye yardım etti.

Kaza, gece saatlerinde, merkez Mezitli ilçesi Kuyuluk kavşağında meydana geldi. Kaza yapan kamyonetten yola, sebze kasaları savruldu. Kamyonet sürücünün hemen inip, sebzeleri toplamaya başladığını gören çevredekiler de yardımına koştu. Trafiğe rağmen gecenin karanlığında kamyonet sürücüsüne yardım edenler, el birliğiyle sebzeleri topladı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. 


Kamyondan yola saçılan sebzeleri toplamak için seferber oldular
Kamyondan yola saçılan sebzeleri toplamak için seferber oldular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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