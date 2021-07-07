Kamyon sürücüsü kazanın ardından yanarak can verdi
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Kamyon sürücüsü kazanın ardından yanarak can verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kamyon sürücüsü kazanın ardından yanarak can verdi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde köprü girişine çarpan ve yanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü kazanın ardından yanarak can verdi

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde köprü girişine çarpan ve yanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kerim Kabak idaresindeki 35 NGY 87 plakalı yem yüklü tır, İzmir Ankara karayolunda önce trafik levhalarına ardından Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında bulunan üst geçidin girişine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü bölümü yan dönen tırda yangın çıktı. Sürücü Kerim Kabak, alev topuna dönen tır içerisinde sıkıştı. Haber verilmesi ile olay yerine 112 Acil Servis, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile ve polis ekipleri sevk edildi.

Yanan tır itfaiye ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında söndürüldü. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Kerim Kabak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyon sürücüsü kazanın ardından yanarak can verdi
Kamyon sürücüsü kazanın ardından yanarak can verdi
Kamyon sürücüsü kazanın ardından yanarak can verdi
Kamyon sürücüsü kazanın ardından yanarak can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İlker Uyar

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