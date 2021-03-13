Kamyon ile otomobil çarpıştı; baba yaralandı, oğlu öldü (2)

GÖREV YAPTIĞI HASTANEDE ÖLDÜAfyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Cengiz Işık'ın hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.

GÖREV YAPTIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Cengiz Işık'ın hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi. Sabah, babasının kullandığı otomobille görev yerine giderken meydana gelen kazada ağır yaralanan Cengiz Işık'ın görev yaptığı Dr. Halil İbrahim Özsoy Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü, burada meslektaşları ve mesai arkadaşlarının yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Cengiz Işık'ın ölümü, hastanedeki mesai arkadaşlarında büyük üzüntüyle yarattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan TAYTAK