Kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Haberler
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Kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir - Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 63 F 2409 plakalı kamyon ile 06 EG 820 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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