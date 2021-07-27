Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 karayolunda kamyon ve kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 karayolunda kamyon ve kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti Körfez Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. yönetimindeki 41 AGN 513 plakalı Ford marka kamyonet aynı istikamette seyir halinde olan H.K. idaresindeki 33 NU 621 plakalı Mercedes marka kereste yüklü kamyon ile çarpıştı. Çarpışma sonrasında bariyer ve kamyon arasında sıkışan kamyonetin sürücüsü S.T. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı S.T., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza sonrası D-100 karayolunda yoğunluk oluşurken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız

Son dakika haberi... Trafik kazası sonrası araçtan çıkıp oyunlarına devam ettiler
Son dakika haberi... Trafik kazası sonrası araçtan çıkıp oyunlarına devam ettiler
Son dakika haber | Doktor kazada öldü, anne güçlükle ayakta durabildi
Son dakika haber | Doktor kazada öldü, anne güçlükle ayakta durabildi
Bayram tatili dönüşü Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1'i ağır 5 yaralı
Bayram tatili dönüşü Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1'i ağır 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Mustafa Destici Abdurrahman Bulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan İrem Derici Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Eda Erdem Aytaç Kara Hakan Reçber Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 15:13:02. #1.16#

title