Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde kamyonetle kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
02.09.2020 21:24 | Son Güncelleme: 02.09.2020 21:28

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde kamyonetle kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Seydişehir- Gölyüzü yolunda meydana geldi. Adıgüzel Altunbaş yönetimindeki 42 AED 121 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Ali Doğru'nun (49) kullandığı 42 ZK 967 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada araçlar hurda yığınına dönerken kamyonet sürücüsü Adıgüzel Altunbaş, olay yerinde hayatını kaybetti, Ali Doğru da yaralandı. Yaralı Ali Doğru, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

 


Kaynak: DHA

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