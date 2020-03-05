Kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
AYDIN'ın Söke ilçesinde, kavşakta kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Hasan Sami Uçaroğlu (84), yaşamını yitirdi.
AYDIN'ın Söke ilçesinde, kavşakta kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Hasan Sami Uçaroğlu (84), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Söke- Milas karayolu Muradiye Kavşağı'nda meydana geldi. Didim'den Söke yönüne giden Akay Keleş yönetimindeki 09 AAB 356 plakalı kamyon ile Hasan Sami Uçaroğlu yönetimindeki 09 S 0691 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü Uçaroğlu yaşamını yitirdi. Uçaroğlu'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Söke Fehime- Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Kamyon şoförü Akay Keleş ise polis tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: DHA