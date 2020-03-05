Kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

05.03.2020 12:51 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:51

AYDIN'ın Söke ilçesinde, kavşakta kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Hasan Sami Uçaroğlu (84), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Söke- Milas karayolu Muradiye Kavşağı'nda meydana geldi. Didim'den Söke yönüne giden Akay Keleş yönetimindeki 09 AAB 356 plakalı kamyon ile Hasan Sami Uçaroğlu yönetimindeki 09 S 0691 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü Uçaroğlu yaşamını yitirdi. Uçaroğlu'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Söke Fehime- Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Kamyon şoförü Akay Keleş ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA