Kamufle 'Sahne Arkası'nda
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Kamufle 'Sahne Arkası'nda

Kozmonot Bomonti, Gazeteci Burak Abatay moderatörlüğünde her ay ünlü bir isimle gerçekleşecek sohbetler dizini 'Sahne Arkası'na ev sahipliği yapacak.

04.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:03
Kamufle 'Sahne Arkası'nda

Serinin ilk konuğu Kamufle.

Kozmonot Bomonti, Gazeteci Burak Abatay moderatörlüğünde, her ay 'Sahne Arkası' başlığıyla; başarılı müzisyenler ve sevilen oyuncularla hayranlarını bir araya getirerek sohbet programları düzenleyecek.

10 Aralık Salı akşamı 19.30'da gerekleşecek sohbetin ilk konuğu ise rap dünyasının başarılı temsilcisi Kamufle olacak.

Kaynak: Bültenler
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