Kamufle 'Sahne Arkası'nda
Kozmonot Bomonti, Gazeteci Burak Abatay moderatörlüğünde her ay ünlü bir isimle gerçekleşecek sohbetler dizini 'Sahne Arkası'na ev sahipliği yapacak.
04.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:03
Serinin ilk konuğu Kamufle.
Kozmonot Bomonti, Gazeteci Burak Abatay moderatörlüğünde, her ay 'Sahne Arkası' başlığıyla; başarılı müzisyenler ve sevilen oyuncularla hayranlarını bir araya getirerek sohbet programları düzenleyecek.
10 Aralık Salı akşamı 19.30'da gerekleşecek sohbetin ilk konuğu ise rap dünyasının başarılı temsilcisi Kamufle olacak.
Kaynak: Bültenler