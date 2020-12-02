Kamu kuruşlarında mesai saati düzenlemesi nedir? Kamuda çalışanların mesai saati ne olacak?
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Kamu kuruşlarında mesai saati düzenlemesi nedir? Kamuda çalışanların mesai saati ne olacak?

02.12.2020 00:43 | Son Güncelleme: 02.12.2020 00:47
Kamu kuruşlarında mesai saati düzenlemesi nedir? Kamuda çalışanların mesai saati ne olacak?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda, "Kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatlerinin, 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür" ifadeleri yer aldı. Yeni mesai saatleri ne olacak?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda, "Kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatlerinin, 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür" ifadeleri yer aldı. Yeni mesai saatleri ne olacak? İşte detaylar haberimizde...

KAMU KURULUŞU MESAİ SAATLERİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu çalışanlarının mesai saatlerinin 2 Aralık'tan itibaren 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi.

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Kamu kuruşlarında mesai saati düzenlemesi nedir? Kamuda çalışanların mesai saati ne olacak?

Covid-19 salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mücadele ve etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetlerin zafiyete uğratılmaması ve kamu hizmetlerinin aksatılmaması şartıyla mesai saatlerinde düzenlemeye gidilebileceği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"2 Aralık 2020 tarihinde başlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatlerinin, merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. Salgınla mücadele amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri tarafından gereken önlemlerin alınması hususunda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim."

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