Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Avni Uygar, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı Ziyaret Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Avni Uygar, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı Ziyaret Etti

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Avni Uygar, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Avni Uygar, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Eray Çınar ile birlikte Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Avni Uygar, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Eray Çınar ile birlikte Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Ziyaret vesilesiyle Pandemi süreci ve koronavirüs ile mücadele konusunda yürütülmekte olan çalışmalar başta olmak üzere çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük de iştirak etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Adnan Menderes İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hadise İrem Derici Aslı Bekiroğlu
Spor Enes Ünal Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Avni Uygar, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı Ziyaret Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 03:02:39. #1.14#

title