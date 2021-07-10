Kamu Görevlileri Etik Kuruluna ilişkin atamalar Resmi Gazete'de
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Kamu Görevlileri Etik Kuruluna ilişkin atamalar Resmi Gazete'de

Kamu Görevlileri Etik Kuruluna ilişkin atamalar Resmi Gazete'de
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına ve üyeliklerine ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına ve üyeliklerine ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına Zerrin Güngör, üyeliklere ise Faruk Nafiz Özak, İbrahim Karaosmanoğlu, Ahmet Karayiğit, Ömer Faruk Doğan, Esengül Civelek, Halil İbrahim Akça, Tevfik Ziyaeddin Akbulut, Prof. Dr. Erkan İbiş, Prof. Dr. M. Fatih Uşan ile Kutbettin Arzu atandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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