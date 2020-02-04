Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Antalya'da toplandı

04.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:48

Antalya'da, Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması Çalıştayı yapıldı.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen çalıştayda, yerel yönetimlerde etik değerlerle hizmet verilmesini destekleyecek ve reform etkisi oluşturacak etik kuralları oluşturmak amacıyla il il dolaştıklarını söyledi.

Toptan, bu çerçevede anketler yaparak, kamuoyunun yerel yönetimlerle ilgili düşüncelerini anlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Yerel yönetimlerde halkın en çok beğendi noktanın nezaket davranışları olduğunu vurgulayan Köksal Toptan, "Yüzde 60 oranının üzerinde vatandaş özellikle seçilmişlerin nezaketli davrandıklarını belirtiyor." dedi

Çalışma kapsamında güzel olgularla da karşılaştıklarını ifade eden Köksal Toptan, "Diyarbakır'da muhteşem şehircilik anlayışını gördük. Keşke bütün şehirler bu anlayışla yönetilse. Orada olan tablo gurur verici, eski Diyarbakır muhteşem onarılmış, pırı pırıl olmuş. Yeni Diyarbakır bulvarların olduğu modern bir şehir olmuş." şeklinde konuştu.

Toplantıya, kurul üyeleri Asım Aykan, Ahmet Demirok, Selçuk Hondu, Ziyaeddin Akbulut, Prof. Fatih Uşan da katıldı.

Kaynak: AA