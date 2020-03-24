Kamerunlu müzisyen Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Dünyaca ünlü Kamerunlu cazcı Emmanuel N'Djoke Dibango, yeni tip koronavirüs (Koivd-19) tespit edilmesinden bir hafta sonra hayatını kaybetti.
24.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:22
Dünyaca ünlü Kamerunlu cazcı Emmanuel N'Djoke Dibango, yeni tip koronavirüs (Koivd-19) tespit edilmesinden bir hafta sonra hayatını kaybetti.
Dibango'nun Facebook hesabından yapılan açıklamada, 86 yaşındaki sanatçının Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Saksafon sanatçısı Dibango, Afrika ve Kamerun'a özgü müziklerin dünyaya tanıtılmasına katkıda bulunmuştu.
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Kaynak: AA