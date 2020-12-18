Kameraya çırılçıplak poz veren Berrak Tüzünataç, vücudundaki yazıların nedenini anlattı

Geçtiğimiz günlerde Berrak Tüzünataç, üstsüz poz vermiş, vücudunda yazan 'bla bla' yazısı merak konusu olmuştu. "Bekleyin devamı gelecek" diyerek fotoğrafını paylaşan oyuncu, yazıyla ilgili açıklama yaptı. Tüzünataç, "Amacımız farkındalık yaratmak, bunun için konuşmak yerine böyle bir şey yaptık" ifadelerinde bulundu.

Berrak Tüzünataç birkaç gün önce yüzüne ve vücuduna boyalarla 'bla bla' yazıp poz vermiş, "Bekleyin devamı gelecek" notuyla paylaşım yapmıştı.

"KONUŞMAK YERİNE BÖYLE BİR ŞEY YAPTIK"

Muhabirler, Arnavutköy'de yürüyüş yaparken rastladıkları oyuncuya 'bla bla' pozlarını sordu. Berrak Tüzünataç şöyle konuştu:

"Farkındalık yaratmak için konuşmak yerine bu sefer böyle bir şey yapmak istedik. İlk başlarda kötü tepkiler gelebilir diye düşünüyorduk ama genel olarak güzel tepkiler aldık. Devamı gelebilir. İnsanlarımız bilinçlendi artık."