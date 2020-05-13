Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, gerçekleştirdiği video konferans görüşmesinde kameranın açık olduğunu unuttu. Dekan Acar'ın görüşme sırasında "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" sözleri tepkilere neden oldu.

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, video konferans sırasında kameranın açık olduğunu unuttu. Acar'ın yayında olduğunu unuttuğu anlardaki konuşması sosyal medyada gündem oldu.

Orhan Acar, video konferansta olduğunu ve kameranın açık olduğunu hesap etmeyerek, öğrencilerin isimlerini okuduğu sırada "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" dedi.

ODADAKİLER UYARDI, NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Odadaki başka bir kişi tarafından "Sizi takip ediyor olmasınlar" diye uyarılan Acar, kontrol edip "Sesim de gidiyor" dedi. Odadaki kişinin "Öğrenciler bu dediklerini duyarlar" demesi üzerine ise sessizliğe bürünen Acar, daha sonra kameraya bakarak "Yanıldık ha" dediği görülüyor.

DEKAN ACAR'IN SÖZLERİNE TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından birçok kişi Dekanı Orhan Acar'ın bu sözlerine tepki gösterdi.