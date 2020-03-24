Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü Koordinatörü'nün kameralar önünde yaptığı koronavirüs şakası, ABD Başkanı Donald Trump'ı korkuttu.

Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü Koordinatörü doktor Deborah Birx ile kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, yapılan şaka sonrası kısa süreli panik yaşadı.

"DÜŞÜK DERECEDE ATEŞİM VARDI"

ABD'de hızla yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili son bilgileri paylaşan Deborah Birx, "Cumartesi günü düşük derecede ateşim vardı" ifadelerini kullandı. Bu sözleri sonrası yüz ifadesi değişen Trump, bir anda doktorun yanından uzaklaştı.

ŞAKA OLDUĞUNU ANLAYINCA RAHATLADI

Daha sonra doktor Birx, test yaptığını ve negatif olduğunu belirtince, Trump derin bir nefes aldı.