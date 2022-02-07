Kalp Yarası son bölüm izle! ATV Kalp Yarası 30. bölüm full HD izle! Kalp Yarası 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

ATV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Mahkum dizisi 30. bölümü yayınlandı. ATVMahkum 30. bölüm izleyemeyenler Mahkum son bölüm izle! FOX TV Mahkum 30. bölüm izle! Mahkum son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Mahkum yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum yeni bölümde neler olacak haberimizde...

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tüm riskleri göze alıp kızına kavuşan Fırat, yaralı halde köşeye sıkışmıştır. Barış ve Sasha'dan köşe bucak kaçarken, dönüm noktası olacak bir karar vermek zorunda kalır. Fırat'ın en büyük yoldaşı her zamanki gibi Cemre olacaktır.

Nazlı'yı kaybedince elindeki en büyük kozdan olan Barış, onu yeniden bulabilmek için tüm gücüyle harekete geçer. Bu köşe kapmaca oyununda, büyük bir hamle yapmaya karar verir. Fırat'a karşı olan mücadelesinin yanında, bir de Savaş'ın geçmişinden gelen gizemli adam eklenir. Kim bu adam? Savaş Yesari neyin peşindeydi?

Barış'ın başlattığı oyun sona doğru yaklaşır. Fırat Nazlı'yı koruyabilecek midir?

KALP YARASI SON BÖLÜM İZLE!

KALP YARASI 30. BÖLÜM İZLE

KALP YARASI KONUSU NEDİR?

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI OYUNCULARI KİMLER?

Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran - Hande Velioğlu

Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

Şenay Gürler - Azade Sancakzade

Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç - Zümrüt

Rıza Akın - Hüseyin

Nail Kırmızıgül - İhsan

Yonca Şahinbaş - Vedia

İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz - Betül

Kemal Burak Alper - Taha

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