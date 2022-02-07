Kalp Yarası son bölüm izle! ATV Kalp Yarası 30. bölüm full HD izle! Kalp Yarası 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?
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Kalp Yarası son bölüm yayınlandı! ATV Kalp Yarası 30. bölüm izleyemeyenler Kalp Yarası son bölüm izle! FOX TV Kalp Yarası 30. bölüm izle! Kalp Yarası son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak haberimizde...
ATV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Mahkum dizisi 30. bölümü yayınlandı. ATVMahkum 30. bölüm izleyemeyenler Mahkum son bölüm izle! FOX TV Mahkum 30. bölüm izle! Mahkum son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Mahkum yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum yeni bölümde neler olacak haberimizde...
Tüm riskleri göze alıp kızına kavuşan Fırat, yaralı halde köşeye sıkışmıştır. Barış ve Sasha'dan köşe bucak kaçarken, dönüm noktası olacak bir karar vermek zorunda kalır. Fırat'ın en büyük yoldaşı her zamanki gibi Cemre olacaktır.
Nazlı'yı kaybedince elindeki en büyük kozdan olan Barış, onu yeniden bulabilmek için tüm gücüyle harekete geçer. Bu köşe kapmaca oyununda, büyük bir hamle yapmaya karar verir. Fırat'a karşı olan mücadelesinin yanında, bir de Savaş'ın geçmişinden gelen gizemli adam eklenir. Kim bu adam? Savaş Yesari neyin peşindeydi?
Barış'ın başlattığı oyun sona doğru yaklaşır. Fırat Nazlı'yı koruyabilecek midir?
Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.
Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade
Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz
Merve Çağıran - Hande Velioğlu
Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk
Şenay Gürler - Azade Sancakzade
Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade
Meltem Gülenç - Zümrüt
Rıza Akın - Hüseyin
Nail Kırmızıgül - İhsan
Yonca Şahinbaş - Vedia
İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade
Burçin Abdullah
Naz Sayıner
Melih Çardak
Zehra Yılmaz - Betül
Kemal Burak Alper - Taha