Kalp Yarası nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Kalp Yarası dizi çekimleri nerede yapıldı?

Ekranların yeni başlayan dizisi Kalp Yarası nerede çekiliyor merak edildi. Peki, Kalp Yarası hangi şehirde çekildi? Kalp Yarası hangi ilçede çekiliyor? Kalp Yarası, Türkiye'de mi çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? İşte detaylar...

Dizilerin çekildiği mekanlar merak ediliyor. İzleyiciler yeni başlayan Kalp Yarası dizisinin nerede çekim yaptığını araştırıyor. Peki, Kalp Yarası nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi ilde, ilçede ve mahallede yapılmıştır?

KALP YARASI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kalp Yarası dizisi Hatay'da çekilmektedir. Dizi çekimleri Hatay'ın merkez ilçesi olan Antayka'da çekiliyor. Buna ek olarak dizinin bazı sahnelerinin Hatay dışında da çekildiği olabiliyor. Fakat genel olarak dizi çekimleri Hatay'da yapılmaktadır.

KALP YARASI OYUNCULARI KİMLER?

Gökhan Alkan : Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin : Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran : Hande Varoğlu

Toprak Can Adıgüzel : Yaman Öztürk

Şenay Gürler : Azade Sancakzade

Mahir Günşiray : Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç :: Zümrüt Varoğlu

Rıza Akın : Hüseyin Varoğlu

İnanç Konukçu : Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah : Leman Sancakzade

Naz Sayıner : Müge Sancakzade

Nail Kırmızıgül : İhsan

Yonca Şahinbaş : Vedia

Zehra Yılmaz : Betül

Melih Çardak : Bahtiyar Ağa

Kemal Burak Alper : Baha

KALP YARASI KONUSU NE?

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

"Hazır mısın gelin hanım?"

Ferit Sancakzade, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Ayşe ise hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış, İstanbul'da yaşayan, hayat dolu bir genç kızdır.

Ailesinin tercihi Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlenmek üzere olan Ferit, düğün öncesi gerçeklerle yüzleşir ve dünyası altüst olur. İhanetle sarsılan Ferit'in yolu, Ayşe'yle kesişir. İkili, tesadüfi tanışmalarının ardından kendilerini zorlu bir evlilik oyununun içinde bulurlar.

Medeniyetlerin beşiği olan kadim bir toprakta, Antakya'da geçen hikâye, dostluğun aşkla, geçmişin gelecekle, tutkunun sabırla sınanmasıyla gerçek bir aşk hikâyesine dönüşür.