Kalp Yarası 28. Bölüm 2. Fragmanı | Yaşıyor olabilir mi? - Haberler
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Kalp Yarası 28. Bölüm 2. Fragmanı | Yaşıyor olabilir mi?

DailyMotion.com - Haberler | TV

Kalp Yarası 28. Bölüm 2. FragmanıKalp Yarası Pazartesi atv'de!

Kalp Yarası 28. Bölüm 2. Fragmanı

Kalp Yarası Pazartesi atv'de!

Oyuncular:

Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper.

#KalpYarası #atv

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit(Gökhan Alkan) ve Ayşe'nin(Yağmur Tanrısevsin) yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Yağmur Tanrısevsin, Gökhan Alkan, Kalp Yarası, Pazartesi, TV, Haber

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