KAHRAMANMARAŞ - Kalp nakli bekleyen küçük Ecem Naz'a doğum günü sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAHRAMANMARAŞ - Kalp nakli bekleyen küçük Ecem Naz'a doğum günü sürprizi

KAHRAMANMARAŞ - Kalp nakli bekleyen küçük Ecem Naz'a doğum günü sürprizi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi gönüllüleri, Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan kalp hastası 3 yaşındaki Ecem Naz Kara'nın doğum gününü kutladı.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi gönüllüleri, Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan kalp hastası 3 yaşındaki Ecem Naz Kara'nın doğum gününü kutladı.

Kızılay gönüllüleri, Yahya Kemal Mahallesi'nde yaşayan ve bir yıldır kalp nakli bekleyen küçük kızın doğum günü olduğunu öğrenince harekete geçti.

Hazırlıklarını tamamlayan gönüllüler, aldıkları pasta ve hediyelerle Kara'yı evinde ziyaret ederek, doğum gününü kutladı.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu, etkinlikte, bugün farklı bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ecem Naz'ın 16 yaşında bir ablası olduğu ve onun da böbrek nakli beklediğini anlatan Şerefoğlu, ziyaret kapsamında aileye nakdi ve gıda desteğinde bulunduklarını söyledi.

Baba Gökhan Kara da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm insanları organ bağışı yapmaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

Son dakika haberi: Sağlık çalışanı eşi ve onun çocuğuna işkence etti; kadın öldü, çocuk beyin kanaması geçirdi
Son dakika haberi: Sağlık çalışanı eşi ve onun çocuğuna işkence etti; kadın öldü, çocuk beyin kanaması geçirdi
Vatikan'ın dijital arşivinde buldu! Yunus Emre'ye ait bu divan ilk kez gün yüzüne çıktı
Vatikan'ın dijital arşivinde buldu! Yunus Emre'ye ait bu divan ilk kez gün yüzüne çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Burak Sergen İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Töre Yılmaz Vural Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KAHRAMANMARAŞ - Kalp nakli bekleyen küçük Ecem Naz'a doğum günü sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 13:21:17. #1.16#

title