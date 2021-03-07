Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor
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Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor

07.03.2021 22:16 | Son Güncelleme: 07.03.2021 22:36

Bugün öğle saatlerinde kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranmaya başlandı. Usta oyuncunun kızı Pelin Öztekin, "Babam Rasim Öztekin için 0 RH(-) kana ihtiyaç vardır. Kan bağışçıları benimle iletişime geçerse sevinirim" dedi.

Bugün öğle saatlerinde arkadaşıyla mesajlaştıktan sonra evinde kalp krizi geçiren tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin için kan aranmaya başlandı.

"BABAM İÇİN KANA İHTİYAÇ VAR"

Usta oyuncunun kendisi gibi oyunculuk yapan kızı Pelin Öztekin, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Babam Rasim Öztekin için 0 RH(-) kana ihtiyaç vardır. Acil bir durumda Kadıköy Siyami Ersek Hastanesi'ne gelebilecek kan bağışçıları benimle iletişime geçerse sevinirim" dedi.

BAĞIŞÇILARIN DİKKATİNE

Pelin Öztekin Instagram'daki ikinci hikayesinde ise kan bağışçılarının 72 saat içinde alkol almamış ve erkek olması gerektiğini belirten bir paylaşım yaptı.

Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor
Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor
Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor
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