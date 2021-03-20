Kalp krizi geçiren 15 yaşındaki Elif, kurtarılamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kalp krizi geçiren 15 yaşındaki Elif, kurtarılamadı

20.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:25
Kalp krizi geçiren 15 yaşındaki Elif, kurtarılamadı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde yeğenlerini parka götürürken kalp krizi geçiren 15 yaşındaki Elif Erdağı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde yeğenlerini parka götürürken kalp krizi geçiren 15 yaşındaki Elif Erdağı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde yaşayan İmam Hatip Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Elif Erdağı, hafta sonunu geçirmek için Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde oturan ablasının yanına gitti. Burada yeğenlerini parka götürmek için dışarı çıkan Erdağı, bir anda fenalaşıp yere yığıldı. Elif Erdağı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Erdağı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Elif Erdağı'nın cenazesi, bugün Körfez ilçesi İgsaş Camii'nde öğlende kılınacak cenaze namazının ardından İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Fahrettin Altun Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Demet Akbağ Aleyna Tilki Türkan Şoray
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kalp krizi geçiren 15 yaşındaki Elif, kurtarılamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 13:26:41. #1.15#
title