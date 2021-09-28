Kalbini kırdığı nişanlısıyla barışmak için vinçle balkonuna çıkıp, meşaleler eşliğinde özür diledi
Bursa'da nişanlısının kalbini kıran damat, kendisini affettirebilmek için bir sürpriz düzenleyerek kiraladığı vinçle nişanlısının evinin balkonuna tırmandı. Çevredekiler meraklı bakışlarla yaşananları izlerken, nişanlısını karşısında gören genç kız ise büyük şaşkınlık yaşadı. Aşağıdan da arkadaşlarının meşaleler ile destek verdiği damat, genç kızdan özür dileyerek kendisini affettirirken o anlar kameralara yansıdı.
BURSA (İHA) - Bursa'nın Nilüfer'in Çalı Mahallesinde ikamet eden nişanlısının balkonuna vinçle tırmanan genç, görenleri şaşırttı.
KALBİNİ KIRDIĞI NİŞANLISININ BALKONUNA VİNÇLE TIRMANDI
Aralarında kırgınlık bulunan genç damat adayı, kiraladığı vinçle nişanlısının oturduğu apartmanın 3. katına tırmandı.
DAMADIN ARKDAŞLARI DA MEŞALELERLE DESTEK VERDİ
Aşağıdan da arkadaşlarının meşaleler ile destek verdiği gencin nişanlısı, ilk başta ne olduğunu anlamazken, küskünlük kısa sürdü. Genç kız, damat adayının özrünü kabul ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.