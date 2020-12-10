Kalk Gidelim ne zaman, saat kaçta? Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı izle!
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Kalk Gidelim ne zaman, saat kaçta? Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı izle!

10.12.2020 09:32 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:35
Kalk Gidelim ne zaman, saat kaçta? Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı izle!

TRT1'in sevilerek izlenen komedi dizisi Kalk Gidelim seyircileri dizinin bu haftaki bölümünü heyecanla bekliyor. Baş rollerini Ufuk Özkan, Erkan Seven ve Mehtap Bayri gibi oyuncuların paylaştığı Kalk Gidelim dizisi bu hafta 132. bölümü ile izleyicilerle buluşacak. Peki Kalk Gidelim ne zaman, saat kaçta? İşte Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı!

Başrollerini Ufuk Özkan, Erkan Seven, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri ve Yıldız Kültür'ün paylaştığı Kalk Gidelim dizisi TRT1'in uzun zamandır yayınladığı ve severlerin çok olduğu bir komedi dizisi. Seyirci kitlesinin her hafta heyecanla beklediği ve izlerken hem duygulandığı hem de çok güldüğü Kalk Gidelim dizisi bu hafta 132. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin fragmanının yayınlanmasının ardından seyirciler Kalk Gidelim ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? diye araştırmaya başladı. İşte Kalk Gidelim yeni bölüm bilgileri ve fragmanları!

KALK GİDELİM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Her hafta merakla beklenen Kalk Gidelim dizisi TRT1 ekranlarında seyircilerle buluşuyor. Yayınlandığı günden itibaren her hafta aynı gün ve aynı saatte seyircilerle buluşan dizi bu hafta da yine Perşembe akşamı ekranlarda olacak. 10 Aralık Perşembe günü seyircilerle buluşacak Kalk Gidelim dizisi 132. bölümünü yayınlayacak. Kalk Gidelim yeni bölümü her Perşembe 20:00'da TRT1 ekranlarında olacak!

KALK GİDELİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bu hafta 132. bölümüyle ekranlara gelecek Kalk Gİdelim dizisinin yeni bölümünde de hem heyecan hem de güzel haberler ufukta. Haftalardır beklenen bebeğe bu hafta kavuşan Dal ailesinin mutluluğunu paylaşmaya sadece saatler kaldı. İşte Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı!

KALK GİDELİM YENİ BÖLÜM FRAGMANINI BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ!

Ayrıca TRT1'in dizilerini internet üzerinden de canlı olarak izleyebilir ya da sonradan eski bölümleri izleyebilirsiniz. Kalk Gidelim yeni bölümü ya da geçen haftaki bölümlerini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz!

KALK GİDELİM İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ!

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