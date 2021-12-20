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Kalinka ile Ruslar'a zeybek öğretti

Kalinka ile Ruslar'a zeybek öğretti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Soner Olgun, önceki gece Belarus'un başkenti Minsk'teki Double Tree by Hilton Hotel & Casino'da sahne aldı. İşte detaylar...

Olgun, kendisini dinlemeye gelen yabancı uyruklu davetlilere Ruslar'ın sembol şarkısı 'Kalinka'da 'Çakal Çökerten Zeybeği' oynadı. Soner Olgun'un Zeybek oyununu hayranlıkla izleyen Belaruslu misafirler, sanatçıdan bu figürleri öğrenmek için piste çıktı.

Eşi ve aynı zamanda vokalisti olan Özlem Olgun ile birlikte ilk kez konser veren Olgun, burada da eğlendirme konusunda iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Kalinka ile Ruslar'a zeybek öğretti

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