Kalinic'in Sözleşmesi Uzatıldı.
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe Doğuş iç transferde Sırp oyuncu Nikola Kalinic ile sözleşme yenilemek için prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe Doğuş iç transferde Sırp oyuncu Nikola Kalinic ile sözleşme yenilemek için prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Sarı-Lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: "Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, kadrosunun önemli parçalarından biri olan Nikola Kalinic ile yeni sözleşme imzalanması konusunda prensip anlaşmasına varmıştır.
Sporcumuz ve kulübümüz arasındaki anlaşmaya göre; başarılı oyuncumuz ile 2019-2020 sezonunun sonuna dek geçerli olacak yeni sözleşme imzalanacaktır.
Bu sözleşmenin Nikola Kalinic ve kulübümüze hayırlı olmasını diler; sporcumuza, Fenerbahçe Doğuş forması altında nice başarılar ve şampiyonluklar yaşamasını temenni ederiz." - İstanbul