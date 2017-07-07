Kalinic'in Sözleşmesi Uzatıldı.





Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe Doğuş iç transferde Sırp oyuncu Nikola Kalinic ile sözleşme yenilemek için prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Sarı-Lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: "Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, kadrosunun önemli parçalarından biri olan Nikola Kalinic ile yeni sözleşme imzalanması konusunda prensip anlaşmasına varmıştır.



Sporcumuz ve kulübümüz arasındaki anlaşmaya göre; başarılı oyuncumuz ile 2019-2020 sezonunun sonuna dek geçerli olacak yeni sözleşme imzalanacaktır.



Bu sözleşmenin Nikola Kalinic ve kulübümüze hayırlı olmasını diler; sporcumuza, Fenerbahçe Doğuş forması altında nice başarılar ve şampiyonluklar yaşamasını temenni ederiz." - İstanbul