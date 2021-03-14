Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası

Yasak Elma dizisinin sevilen karakteri Zehra'ya hayat veren Şafak Pekdemir'in kalın ses tonu yeniden 'erkek olduğu ve cinsiyet değiştirdiği' iddialarını gündeme getirdi. Ancak ünlü oyuncu, yıllar önce başına dert olan sesiyle barışık olduğunu söylemiş, "Küçükken dert ederdim ama şimdi seviyorum" demişti.

Fox TV'nin entrika bombası dizisi Yasak Elma'da, Zehra karakterine hayat veren ünlü oyuncu Şafak Pekdemir,kalın sesi nedeniyle yeniden erkek olduğu ve cinsiyet değiştirdiği iddialarıyla gündeme geldi.

"TAMAM ŞAFAK BEY DİYORLAR"

Ünlü oyuncu, özellikle hakkında bilgi sahibi olmayan izleyicilerin sıklıkla merak ettiği konu olan 'erkek olduğu ve cinsiyet değiştirdiği' iddialarına yıllar önce yanıt vermişti. Şafak Pekdemir, "Sesimin kalın olmasını küçükken dert ederdim ama şimdi seviyorum. Taksi durağını aradığımda, 'Tamam Şafak Bey' diyorlar" açıklamasında bulunmuş, sesiyle barışık olduğunu söylemişti.

YASAK ELMA ŞAFAK PEKDEMİR KİM?

Şafak Pekdemir, 19 Haziran 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Kameralar karşısına ilk kez Türk Malı adlı dizi ile geçen Şafak Pekdemir, 2011 yılında başrolünü Selin Demiratar, Serkan Altunorak, İsmail Hacıoğlu'nun paylaştığı "Şüphe" dizisinde "Aslı Demircan" karakterini canlandırdı.

Ardından Leyla ile Mecnun, İncir Reçeli 2, Asla Vazgeçmem, Deli Aşk gibi yapımlarda aldı.2017 yılının aralık ayında ünlü sunucu Nevşin Mengü'nün kardeşi avukat Burak Mengü ile hayatını birleştiren Şafak Pekdemir, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Yasak Elma dizisinde Zehra karakterine hayat vermektedir. Şafak Pekdemir, 1.74 metre boyunda, 57 kilo ve İkizler burcudur.